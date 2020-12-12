ختام بطولة مصر الأولى للفنون القتالية المختلطة MMA

يختتم الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج اليوم السبت بطولة مصر الأولى للفنون القتالية المختلطة MMA هواة ومحترفين وبطولة الجمهورية للكيك بوكسينج شباب وبطولة الجمهورية للأساتذة كيك بوكسينج المقامة على ملاعب نادي طلائع الجيش.

وقال محمد صبيح رئيس الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج، إن البداية ستكون مع مباريات الهواة MMA وتنطلق بعدها مباريات المحترفين MMA ثم مباريات الجمهورية للأساتذة كيك بوكسينج وتختتم البطولة بمباريات تجارب مصر شباب ورجال للكيك بوكسينج والقتال المختلط.

وأوضح أنه لأول مرة تقام فى مصر والوطن العربى والشرق الأوسط بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج للاساتذة مؤكدًا أن مدربي مصر أكفاء وعلى أعلى مستوى وسيتم تشكيل منتخب مصر للأساتذة للمنافسة أمام أبطال العالم في مراحل فوق 35 سنة وتحت 60 سنة فضلا عن اختيار منتخبي مصر للكيك بوكسينج والقتال المختلط شباب ورجال للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية والدولية لرفع علم مصر في المحافل الدولية وتصنيف مصر في المراكز الأولى تحت قيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وراعى الرياضة المصرية.

وقال محمد الزعيم نائب رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إنه سيتم اختيار أول منتخب مصري لفنون القتال المختلط MMA من الأبطال الحاصلين على المركز الأول بالبطولة تحت قيادة مدرب منتخب إسلام أبو قريش.

ووجه نبيل النجدى المقرر العام على لجنة القتال المختلط بالاتحاد الشكر إلى محمد صبيح، رئيس الاتحاد كونه أول من أدخل رياضة MMA القتال المختلط مصر وتشكيل منتخب مصر للمنافسة فى البطولات الدولية مشيرًا إلى مشاركة أبطال مصر والعالم بالبطولة وهم البطل أحمد إبراهيم والبطل أحمد جمال.

وأكد الكابتن محمود بلياردو أمين عام اللجنة أن البطولة تجرى على مستوى فني عالى لأبطال مصر ملتزمين بالقانون الدولي للقتال المختلط وقانون الاتحادين العربي والدولي للكيك بوكسينج.

شارك فى تنظيم البطولة والإشراف على لجنة الحكام زينب مأمون الأمين العام للاتحاد ونورا أنور، مريم يحيى، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وإيهاب الطوخي رئيس لجنة المسابقات وتشكلت لجنة الحكام من أحمد إبراهيم، محمود أبو الليل، مرفت فتحي، رامى تادروس، إسلام خالد، مصطفى القلينى، خالد فهمي، طارق منصور.