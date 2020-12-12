شاهد.. أسرة موسيماني في تدريبات الأهلي بـ التتش

حضرت أسرة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى القاهرة قبل يومين لقضاء إجازة أعياد الميلاد معه.

وتواجدت أسرة موسيماني اليوم، السبت، داخل استاد مختار التتش، وحضرت مران الفريق الأخير قبل مباراة مساء غد في الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري.

وسيطرت حالة من الغموض الشديد داخل أرجاء الأهلي بسبب غياب جونيور أجايي، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم عن تدريبات الفريق لقرابة أسبوعين.

وكشف الجهاز الفني أن أجايي تعرض للإصابة في مباراة القرن أمام الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا بتمزق في أربطة الكاحل، وخضع لفحص طبي بعدها وتغيب عن مواجهتي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في نصف نهائي ونهائي كأس مصر.

وأعلن الأهلي رسميًا أن أجايي بات خارج حسابات الجهاز الفني في مواجهة الفريق الأحمر أمام مصر المقاصة في بداية حملته للدفاع عن لقب الدوري ، الذي توج به في المواسم الخمسة الأخيرة،



وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة إن اجايي، سيغيب عن الفريق بسبب استمرار معاناته من الإصابة في كاحل القدم، التي تعرض لها خلال فوز الفريق 2 / 1 على منافسه العتيد الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا الشهر الماضي.

وأضاف عبدالحفيظ، أجايي يخضع في الوقت الحالي لتنفيذ برنامج تأهيلي حتى يتعافى من الاصابة في الكاحل"، مشيرا إلى أن اللاعب قطع شوطا كبيرا من أجل العودة للملاعب، فيما كشف الجهاز الفني أن أجايي سيغيب لفترة لن تقل عن شهر آخر وهناك محاولات لتجهيزه لمواجهة الزمالك المقرر لها 28 ديسمبر الجاري بسبب إصابته خاصة أنه يعاني من آلام حادة في منطقة الكاحل، وهو ما يخفيه الجهاز الفني للأهلي.