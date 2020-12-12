في غياب تريزيجيه.. شوط أول سلبي بين أستون فيلا وولفرهامبتون بـ الدوري الإنجليزي

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة أستون فيلا وولفرهامبتون، التي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

واستبعد دين سميث، تريزيجيه من تشكيلة أستون فيلا بسبب الإصابة، بينما جلس أحمد المحمدي على دكة البدلاء.

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز خط الدفاع: تارجت - كونسا - مينجز - كاش خط الوسط: دوجلاس لويز - ماكجين - رامسي خط الهجوم: جريليش - ويتكيز - تراوري ويسعى أستون فيلا لإيقاف نزيف النقاط بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والدخول في منطقة وسط الجدول. وفقد فريق أستون فيلا 12 نقطة في آخر خمس مباريات له في الدوري الإنجليزي، حيث خسر أمام ليدز 3 - 0 وأمام ساوثهامبتون 4 -3 برايتون 2 - 1 ووست هام 1 - 0، بينما كان الفوز الوحيد في آخر خمس جولات على حساب آرسنال بثلاثية نظيفة. في المقابل يسعى وولفرهامبتون لمصالحة جماهيره باقتناص الثلاث نقاط من الفيلانز، بعد السقوط أمام ليفربول برباعية نظيفة في الجولة الماضية. يذكر أن آخر مباراة جمعت بين وولفرهامبتون وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي، انتهت بفوز وولفرهامبتون بهدف نظيف سجله روبين تيفيز. ويحتل وولفرهامبتون المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز الـ 12.

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