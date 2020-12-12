صراع خفى.. سبب فشل رضا عبدالعال مع طنطا في القسم الثاني

يعيش نادي طنطا أجواء صعبة بعد هبوطه لدوري القسم الثاني وفقدانه أربعة نقاط في اول مواجهتين تحت قيادة رضا عبدالعال المدير الفني للفريق.

وأكد مصدر مطلع داخل النادي أن سبب الازمة الحالية يعود للصراع الخفي بين أمين صندوق النادي ومحمد شوقى نجيب المشرف علي الكرة لرغبته في رحيله وعودة علاء عكاشة في منصبه الأمر الذي وضع الفريق في أزمة مالية .

وقال المصدر أنه لم يتم صرف رواتب اللاعبين أو مقدمات اللاعبين الجدد الذين انضموا للفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وهو ما صرح به في وقت سابق رضا عبدالعال خلال عدة لقاءات تلفزيونية .

وأشار إلى أن الأمور تسير بشكل غير مستقر بعد ابتعاد رئيس نادي طنطا عن الصورة لظروف صحية لتشتعل الأمور بين رضا عبدالعال وأمين الصندوق ويتوه الفريق واللاعبين في القسم الثاني ، مضيفا أن أزمات طنطا ليست وليدة اللحظة الحالية إنما شهدت تأمر من قبل اللاعبين المعارين للفريق في أواخر مباريات الدورى الممتاز بجانب خروج أكثر من 13 لاعبا من أبناء السيد البدوى للعارة وهو ما أشعل غضب رضا عبدالعال .

وخسر فريق طنطا في اول مبارياته بدوري القسم الثاني امام الترسانة بنتيجة هدف دون رد وبعدها التعادل أمام سرس الليان بنتيجة هدفين لكل منهما