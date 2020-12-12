نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات تجديد عقد نجمي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتمت اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك اتفاقها مع الثنائي يوسف أوباما والتونسي فرجاني ساسي لتجديد عقدهم مع الأبيض، عقب ترحيب الثنائي بهذا الأمر، خاصة أن عقودهم تنتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق لهم التوقيع لأي ناد آخر خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وجمعت جلسة بين محمد عطية عضوٍ اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، ومهند عون وكيل فرجاني ساسي، وتم الاتفاق على التجديد لمدة موسمين.

ومن المقرر حصول اللاعب على مبلغ مليون و400 ألف دولار في الموسم، وليس مليوني كما ردد البعض، مع وضع شرط جزائي قدره 2 ونصف مليون دولار لرحيله، بجانب حصوله على مبلغ 700 ألف دولار عند التوقيع الأسبوع الجاري.

وفى سياق آخر، يلتقى فريق الزمالك مع نظيره المقاولون العرب، فى السابعة والنصف من مساء اليوم، السبت، في المباراة المقرر إقامتها باستاد الكلية الحربية، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز فى أولى مبارياته بالمسابقة المحلية للموسم الجديد، خاصة وأنها تأتى بعد فترة صعبة مر بها الفارس الأبيض.