نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فتح باب القيد الشتوي لأندية الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد فتح باب القيد الشتوي لأندية الدوري المصري.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها مرزوق صباح اليوم السبت أكد أن الإتحاد المصري لكرة القدم إستقر على فتح باب القيد الشتوي في شهر يناير بدلاً من شهر فبراير.

وأوضح أن الأندية التي ستخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، ستحتاج لهذا القرار لإضافة لاعبين في القائمة الأفريقية.