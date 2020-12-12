الرياضة

موعد فتح باب القيد الشتوي لأندية الدوري المصري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فتح باب القيد الشتوي لأندية الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد فتح باب القيد الشتوي لأندية الدوري المصري. 

وفي تصريحات صحفية أدلى بها مرزوق صباح اليوم السبت أكد أن الإتحاد المصري لكرة القدم إستقر على فتح باب القيد الشتوي في شهر يناير بدلاً من شهر فبراير.

وأوضح أن الأندية التي ستخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، ستحتاج لهذا القرار لإضافة لاعبين في القائمة الأفريقية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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