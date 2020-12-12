سيميوني يُعلن قائمة أتلتيكو مدريد لمباراة الديربي

أحمد جودة - القاهرة - اعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أتلتيكو مدريد قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة ريال مدريد اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الليجا.

محمد يوسف

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