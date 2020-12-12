الرياضة

أساطير إيطاليا يشيعون روسي لمثواه الأخير

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أساطير إيطاليا يشيعون روسي لمثواه الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شيع عدد كبير من مشجعي كرة القدم جنازة الأسطورة الإيطالي السابق باولو روسي من ميدنة فيتشنزا اليوم السبت حيث حمل زملاؤؤه في الآزوي جثمانه.

وشارك ماركو تارديلي، وأنطونيو كابريني، وأليساندرو ألتوبيلي، وجوسيبي بيرجومي، ولاعبون سابقون أخرون، في حمل نعش النجم الراحل إلى كاتدرائية المدينة.

وكان روسي قد توفي الخميس الماضي، بعد صراع مع المرض، وقد أحرز 6 أهداف في نهائيات كأس العالم 1982، ليقود إيطاليا للقبها الثالث في البطولة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا