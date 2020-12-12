نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أروابارينا يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة الاتحاد السكندري في إطار أولى مباريات الدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد توفيق - عبد الله بكري - أحمد سامي - محمد حمدي خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي خط الهجوم: محمود وادي ويتواجد على دكة البدلاء في اللقاء: مهدي سليمان - أحمد الشيخ - أحمد أيمن منصور - محمد فتحي - إسلام عيسى - جون أنطوي - طارق طه - محمد الجباس - عمر العيوني