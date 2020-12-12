موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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محمد سياف - ابو ظبي - مباراة الزمالك والمقاولون العرب، ينتظر مشاهدتها الآلاف بل الملايين من محبي ومشجعي كلاً من نادي الزمالك ونادي المقاولون العرب، لأن لهذه المباراة أهمية خاصة، فهي أول مباراة تقام في بطولة الدوري العام المصري للموسم الجديد 2020/2021، كما أنها ستكون بمثابة كارت مصالحة من قبل فريق نادي الزمالك لجماهيره المتعطشة لأية انتصارات يحققها وذلك بعد الخسائر التي منى بها الفريق في الموسم الماضي وهي خسارة بطولة الدوري العام الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي الشياطين الحمر النادي الأهلي، كما سيسعى نادي الزمالك إلى الحصول على أول ثلاث نقاط له في هذا الموسم، فهل سيسمح له نادي المقاولون العرب بذلك هذا ما سوف تظهره المباراة المرتقبة بين الفريقين والتي ستقام بعد سويعات قليلة اليوم.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب والقنوات الناقلة:-

ستقام مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم السبت الموافق 12 ديسمبر 2020، على أن يتم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة على قناة أون تايم سبورت من خلال الاستديو التحليلي قبل المباراة وبعدها.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك:-

محمد أبو جبل، محمود علاء، حازم إمام، محمود الونش، طارق حامد، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، شيكابالا، أحمد فتوح، زيزو، مصطفي محمد.

يذكر أن فريق المقاولون العرب قد حقق نصراً ساحقاً في مباراته الأخيرة في الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الأفريقية حيث فاز على فريق أرتا سولار بعشرة أهداف، ليصعد فريق المقاولون العرب إلى الدور التمهيدي الثاني لملاقاة فريق النجم الساحلي التونسي.