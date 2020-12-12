بعد اعتزاله بأسبوعين.. سيراميكا كليوباترا يعين مدافعه السابق مصطفى صابر مدربا لفريق الشباب

أعلن معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، تعيين مصطفى صابر المدافع السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في منصب المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الشباب الذي يقوده الكابتن محمد يسري مدير فني، والكابتن محمود معاذ مدرب عام.

وقال معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا إن مصطفى صابر هو أحد أفضل اللاعبين الذين مروا على تاريخ النادي، واختار الاعتزال في هذا التوقيت بعد نهاية الموسم الماضي الذي تحقق فيه حلم الصعود إلى الدوري الممتاز.

وأشار البطاوي إلى أن نادي سيراميكا كليوباترا لا ينسى أبنائه، قائلا: "باب نادي سيراميكا كليوباترا مفتوح لكل أبنائه، نحن نعمل كأسرة واحدة، ولدينا كيان مستقر يرحب بكل المواهب والراغبين في تحقيق أهدافهم في عالم كرة القدم".

ومن جانبه وجه مصطفى صابر الشكر إلى معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، وهيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول، على ثقتهما فيه وتواجده في هذا المنصب مع مدير فني قوي هو محمد يسري، والمدرب العام محمود معاذ، مشددا على أنه يسعى لتعلم علم التدريب منهما، لما يمتلكانه من خبرات كبيرة.

وأشار صابر إلى أن أي لاعب يدخل نادي سيراميكا كليوباترا يشعر بالأمان، ويتأكد أن هذا المكان هو بيته، وهو ما يؤكده معتز البطاوي دائما لكل عناصر النادي، فإن قرر لاعب الاعتزال فباب النادي مفتوح له، في أي مجال يمتلك فيه الموهبة، وهو ما حدث معه فقد تم تعيينه مدربا في قطاع الناشئين بعد أسبوعين من اعتزاله كرة القدم.

مصطفى صابر من مواليد عام 1989، ولعب من قبل في براعم الترسانة ثم ناشئين التصنيع لمدة 4 سنوات ثم انتقل الى ناشئين إنبي ب 150 ألف جنيه، واستمر في النادي البترولي 6 سنوات، ولعب لمنتخبات الشباب والأوليمبي، وشارك 3 سنوات في الدوري الممتاز مع انبي، ثم انتقل إلى نادي طلائع الجيش لمدة موسمين ونص الموسم، ثم النصر موسمين، واستقر به المطاف في سيراميكا كليوباترا لمدة 5 سنوات حقق معهم حلم الصعود للدوري الممتاز.