سجل رزاق سيسه لاعب الإتحاد السكندري الهدف عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد أن راوغ خالد قمر مدافعي بيراميدز ومررها للإيفواري الذي أسكنها شاك شريف إكرامي.
وتوقفت المباراة أكثر من دقيقتين للعودة لخاصية ال VAR، وقام حكم المباراة بالغاء الهدف بعد قرار حكم ال var الذي أبلغة بوجود تسلل في الكرة.
وسجل الاتحاد السكندري هدفا آخر تم الغاؤه ولكن من حكم الراية بداعي التسلل في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عن طريق خالد قمر من داخل منطقة الجزاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إلغاء هدفين لـ الاتحاد في مرمى بيراميدز خلال 4 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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