إلغاء هدفين لـ الاتحاد في مرمى بيراميدز خلال 4 دقائق

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري من تسجيل هدف في شباك مرمى بيراميدز بحلول الدقيقة 7 من عمر المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

سجل رزاق سيسه لاعب الإتحاد السكندري الهدف عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد أن راوغ خالد قمر مدافعي بيراميدز ومررها للإيفواري الذي أسكنها شاك شريف إكرامي.

وتوقفت المباراة أكثر من دقيقتين للعودة لخاصية ال VAR، وقام حكم المباراة بالغاء الهدف بعد قرار حكم ال var الذي أبلغة بوجود تسلل في الكرة.

وسجل الاتحاد السكندري هدفا آخر تم الغاؤه ولكن من حكم الراية بداعي التسلل في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عن طريق خالد قمر من داخل منطقة الجزاء.