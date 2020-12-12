خطة مدروسة| الزمالك يدرس إقامة مؤتمر لكشف الحقائق المالية غدا

تدرس اللجنه المعينه لادراة شئون نادي الزمالك ، عقد مؤتمر صحفي غدا الاحد لتوضيح موقف النادي ماليا أو رياضيا بعد التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وقامت اللجنة المؤقتة بإعداد خطة مدروسة ومتكاملة ومنضبطة لتخفيض وجدولة كافة المستحقات المالية على النادى فى اطار من التعاون والتنسيق مع مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية

وتؤكد اللجنة ان هذه الخطة تتضمن حفظ كافة حقوق النادي المالية لدى الغير والمتضمنة ضخ الكثير من الموارد المالية لخزينة النادى أبرزها مستحقات النادى لدى الشركات الراعية و حقوق البث و الرعاية وايرادات عضويات واشتراكات مستحقة وعوائد الوحدات المؤجرة وهو الأمر الذى يمكن إدارة النادى من سداد جميع المستحقات المالية الخاصة بالاجهزة الفنية وعقود اللاعبين ورواتب الموظفين وكافة المستحقات الواجبة على النادى للحفاظ على الاستقرار المالي والإدارى للنادى العريق.

وأكدت إدارة النادي أن خطة العمل تستهدف تحقيق الاستقرار للمنظومة الرياضية بالنادى وتقديم وتوفير كل الدعم المطلوب والرعاية الكاملة لجميع الفرق الرياضية بالنادى وخاصة فريق كرة القدم وجميع أعضاؤه من اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى والذى تحرص على تهيئة الأجواء المناسبة لهم خلال مختلف منافساتهم المحلية والقارية لتحقيق البطولات والانجازات التى ترضى طموح جماهير النادى إضافة إلى تحقيق الاستقرار الإدارى للنادى من خلال هيكلة شاملة لجميع القطاعات الإدارية والمالية.

وأشارت اللجنة إلى وجود خطة استثمارية على أعلى مستوى تستهدف تعظيم موارد نادى الزمالك وإعداد تصور كامل لانشاء فرع نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر وإنشاء شركات للاستثمار الرياضي والاكاديميات الرياضية.

وأكدت إدارة الزمالك أنها ماضية بكل عزم وإخلاص على إنجاز مهمتها الموكلة إليها للحفاظ على استقرار النادى وتحقيق إنجازات وطموحات الجماهير والأعضاء وبما يليق باسم ومكانة نادى الزمالك العريق.