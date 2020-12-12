بدون تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا ينتزع فوزاً قاتلاً من وولفرهامبتون.. فيديو

جاء هدف أستون فيلا والمباراة الوحيد عن طريق أنور الغازي في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وغاب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه عن المباراة بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية قبل انطلاق المباراة، بينما جلس مواطنه أحمد المحمدي على دكة البدلاء طوال المباراة.

سيطر أستون فيلا على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 53%، وسدد 13 تسديدة منهم تصوبيتين فقط على المرمى.

على الجانب الآخر سدد وولفرهامبتون 11 تسديدة، منهم 7 تصويبات على مرمى الفيلانز.

وبدأ أستون فيلا المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز خط الدفاع: تارجت - كونسا - مينجز - كاش خط الوسط: دوجلاس لويز - ماكجين - رامسي. خط الهجوم: جريليش - ويتكيز - تراوري.

وبهذه النتيجة رفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة إلى النقطة 18 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 17 في المركز الـ 11.