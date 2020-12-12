بدون تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا ينتزع فوزاً قاتلاً من وولفرهامبتون.. فيديو

وغاب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه عن المباراة بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية قبل انطلاق المباراة، بينما جلس مواطنه أحمد المحمدي على دكة البدلاء طوال المباراة.
سيطر أستون فيلا على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 53%، وسدد 13 تسديدة منهم تصوبيتين فقط على المرمى.
على الجانب الآخر سدد وولفرهامبتون 11 تسديدة، منهم 7 تصويبات على مرمى الفيلانز.
وبدأ أستون فيلا المباراة بالتشكيل التالي:
في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز
خط الدفاع: تارجت - كونسا - مينجز - كاش
خط الوسط: دوجلاس لويز - ماكجين - رامسي.
خط الهجوم: جريليش - ويتكيز - تراوري.
وبهذه النتيجة رفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة إلى النقطة 18 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 17 في المركز الـ 11.
يذكر أن مباراة وولفرهامبتون وأستون فيلا أقيمت بدون حضور الجماهير، بسبب تفشي فيروس كورونا.
كانت الحكومة البريطانية أعلنت مؤخرا عودة الجماهير، في بعض ملاعب الدوري الإنجليزي.
ووفقا لخطة الحكومة البريطانية، فإن عودة الجماهير ستكون بـ أعداد بسيطة، وستكون حسب المنطقة التي يوجد بها النادي أو الفريق، ومدى تفشي فيروس كورونا في هذه المنطقة، فعلى سبيل المثال، مدينة ليفربول تعد ضمن الفئة الثالثة من حيث تفشي الوباء، وبالتالي لن يتخطى عدد الحاضرين لأي مباراة سواء لـ ليفربول أو إيفرتون أكثر من ألفي شخص.
قرار الحكومة البريطانية كان صادما لـ 10 فرق بالدوري الإنجليزي، حيث لن يتمكن جماهيرهم من حضور المباريات في الوقت الحالي، باعتبار تواجدهم في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا بـ إنجلترا.
الأندية التي لن يتمكن مشجعوها من حضور مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وليستر سيتي وليدز يونايتد وبيرنلي وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد.
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