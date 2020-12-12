عاصم صلاح يقود البنك الأهلي للتعادل أمام وادي دجلة في الوقت القاتل

حسم التعادل الايجابي نتيجة المباراة بين فريقي البنك الأهلي ووادي دجلة بهدف لكل منهما في المباراة التي اقيمت علي ملعب كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة الاولي من بطولة الدورى الممتاز . .

جاء هدف فريق وادي دجلة بعد كرة عرضية من جهة اليمين من جورجينيو إنتيما قابلها صلاح أمين برأسية من الوضع طائرا غالطت الحارس أحمد السعدني وسكنت أسفل يمين المرمى في الدقيقة 34 من عمر اللقاء.

وتعادل البنك الأهلي في الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء من تسديدة صاروخية من عاصم صلاح من يسار منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين الحارس محمد عبد المنصف.

وفي هذا اللقاء عادل محمد عبدالمنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة الرقم القياسي المسجل بإسم اسطورة روما الايطالي فرانشيسكو توتي وذلك بعد مشاركته في مباراة اليوم امام فريق البنك الأهلي في الجولة الاولى من بطولة الدوري الممتاز .

وشارك عبد المنصف للموسم ال25 علي التوالي في بطولة الدوري المصري الممتاز حيث كانت اول مشاركاته مع فريق مزارع دينا موسم 1997-1996 وبعدها الزمالك و الجونة وانبي .

كان الرقم مسجلا بإسم اسطورة روما توتي الذي شارك مع فريقه في 25 موسم متتالي وهو نفس الرقم الذي يشاركه باولو مالديني اسطورة دفاع منتخب إيطاليا وميلان بينما جاء في الصدارة هوجو جاتي نجم الأرجنتين الذي لعب 26 موسم متتالي.

وبدأ محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، المباراة بتشكيل كالتالي :

أحمد السعدني، وعصام صلاح، ومحمد أحمد دبش، ومحمد جمال بسيوني، وموسي دياوارا، ومحمد كوفي وأحمد ياسين، ومحمد فخري، وأحمد شرويدة، ومعروف يوسف، ومحمد حامد.

وجاء على دكة البدلاء كلًا من..

محمد الزنفلي، وبهاء مجدي، وأسامة إبراهيم، وأمير مدحت، وحسام الصانع، ومحمد مثناني، ومحمود قاعود، وعلي صابر، وفادي فريد.

وأعلن اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادى دجلة تشكيلته كالتالي :

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعي - أحمد مجدي.

خط الوسط: أحمد سعيد - عمرو صلاح - ومحمد رضا- ومحمد هلال - وجورجينو.

خط الهجوم: صلاح أمين.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو التالي:

أحمد محجوب ومحمد جمال وإيهاب المباركي وعبد العاطي وكالديرون وحسام عرفات والكسندر.

وقبل انطلاق المباراة أعلن شادي رضوان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب ظهور نتائج مسحة الفريق.

وكان شادي رضوان انتقل إلى صفوف البنك الأهلي قادمًا من القلعة الحمراء لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ونشر رضوان على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "إيجابي كورونا، الحمد لله على كل شيء، دعواتكو".

وغاب شادي رضوان عن صفوف فريقه اليوم في مباراته أمام وادي دجلة .