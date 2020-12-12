سلبية مسحة كورونا لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة مصر المقاصة

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، سلبية تحليل «رابيد تيست» الذي أجراه اللاعبون استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء غدٍ الأحد.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست»، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة غدًا، في إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وقال الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، إن أغلب الأندية المصرية كانت ترى أن بطولة الدوري يجب ألا تستكمل هذا الموسم بسب فيروس «كورونا»، ولكن الأهلي كان لديه رؤية مختلفة، وأن الأمور يجب أن تسير، وأن هناك الآلاف يعملون في الرياضة ومصدر رزقهم يجب أن يستمر.

وأضاف الخطيب: «قرار الحسم في عودة النشاط واستكمال الدوري يرجع إلى الدولة المصرية، ممثلة في دولة رئيس الوزراء، وجميع الهيئات والمؤسسات في الدولة، ويتوافق مع السياسة الحكيمة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجهات المسئولة بالدولة».

وواصل رئيس الأهلي حديثه قائلًا: «هناك استقرار أمني في مصر، وطفرة هائلة في الطرق والمنشآت، وهناك علاقات قوية داخلية وخارجية على أعلى مستوى للدولة المصرية، ولهذا يجب أن نتحرك جميعًا في هذا الاتجاه حبًّا في البلد، وثقة في قيادتنا التي تمتلك الحكمة».

وشدد الخطيب على أن الأهلي تأثر بشكل كبير بسبب «كورونا»، وأنه من اليوم الأول كان هناك إصرار على عدم المساس بالعاملين بالنادي، وعلى ضرورة النظر إلى مستحقاتهم المالية.