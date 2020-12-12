حارس الاتحاد السكندرى يخالف اللوائح أمام بيراميدز .. مستند

شهدت مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى المقرر انطلاقها بعد قليل فى إطار الجولة الأولى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز وقوع فريق زعيم الثغر فى خطأ فادح ومخالفة للجنة المسابقات فى اتحاد الكرة.

وتمثلت المخالفة التى وقع فيها مسئولو نادى الاتحاد السكندرى فى ارتداء محمد صبحي حارس مرمى سيد البلد قميصا تحت رقم 99.

يأتي ذلك رغم إعلان مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة فى وقت سابق عدم السماح لاى لاعب يكون ضمن الـ 30 لاعبا الأساسيين فى قائمة أى فريق إرتداء قميص عليه رقم أكثر من 30 وإستثناء فقط العناصر تحت السن الذين تم قيدهم فى قائمة الفريق قبل انطلاق بداية الموسم الجارى فى الدورى الممتاز.

وكان حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أعلن عن تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره فريق بيراميدز اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الاولي من بطولة الدورى الممتاز .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :

فى حراسة المرمي : محمد صبحي

محمود احمد رزق ، السيد سالم ، احمد نبيل ، مروان عطية ، عمار حمدي ، ممدوح خالد ، كريم يحيي ، خالد قمر ، رزاق سيسيه ، دايمون.

كما أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة نظيره فريق الاتحاد السكندري في إطار أولى مباريات الدوري الممتاز، المقرر إقامتها على ملعب استاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل الذى اختاره المدرب الأرجنتيني للفريق السماوي على النحو التالي:

فى حراسة المرمى: شريف إكرامي

فى خط الدفاع: أحمد توفيق - عبد الله بكري - أحمد سامي - محمد حمدي

فى خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

فى خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على دكة البدلاء في فريق بيراميدز أمام نظيره الاتحاد السكندرى :

مهدي سليمان - أحمد الشيخ - أحمد أيمن منصور - محمد فتحي - إسلام عيسى - جون أنطوي - طارق طه - محمد الجباس - عمر العيوني



