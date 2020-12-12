مفاوضات الأهلي.. المقاولون يكشف حقيقة رفض الزمالك ضم محمد صلاح

كشف محمد عادل المشرف العام علي الكرة في المقاولون العرب، تفاصيل جديدة حول رفض نادي الزمالك ضم محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر قبل انطلاق رحلة احترافه في أوروبا.

وكان ممدوح عباس رئيس النادي الاسبق صرح في وقت سابق، أن نادي الزمالك رفض ضم محمد صلاح بحجه انه يحتاج المزيد من الوقت والخبرة حتي يمنحه فرصه الانضمام للفريق الابيض.

وأضاف محمد عادل خلال تصريحات تليفزيونية: الزمالك لم يطلب ضم محمد صلاح من الاساسي وكل المتردد حاليا انه رفض ضم اللاعب غير صحيح .

وأكمل: النادي الاهلي طلب ضم محمد صلاح بينما لم يدخل الزمالك طرفا في المفاوضات ولم يتم فتح مفاوضات بين الطرفين من الاساس وحديث ممدوح عباس رئيس النادي السابق من وجهة نظره الشخصية وغير رسمي ولم يرتبط بمفاوضات.

وأشار عادل خلال تصريحاته: محمد صلاح رفض اللعب في صفوف أى فريق في الدورى المصري وأصر علي الاستمرار مع ذئاب الجبل او الاحتراف خارج مصر وبعدها جاء عرض بازل السويسري ليبدأ الفرعون رحلته الكبيرة في أوروبا.

جدير بالذكر ان محمد صلاح بدأ رحلته الاحترافية في بازل السويسري عام 2012 .