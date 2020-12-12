سلبية مسحتي علي جبر وحمودي فى بيراميدز

كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن شفاء ثنائي فريق الكرة علي جبر وأحمد حمودي من فيروس كورونا.

وأشار هاني سعيد إلى أن الثنائي أجرى مسحة خلال الساعات الماضية جاءت نتيجتها سلبية لتكون جميع عناصر الفريق بلا أي إصابات بفيروس كورونا.

وسبق وشفي أحمد فتحي من فيروس كورونا وعاد للمشاركة بداية من الأمس في التدريبات بشكل طبيعي.

وأعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة الاتحاد السكندري في إطار أولى مباريات الدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد توفيق - عبد الله بكري - أحمد سامي - محمد حمدي خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي خط الهجوم: محمود وادي ويتواجد على دكة البدلاء في اللقاء: مهدي سليمان - أحمد الشيخ - أحمد أيمن منصور - محمد فتحي - إسلام عيسى - جون أنطوي - طارق طه - محمد الجباس - عمر العيوني

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