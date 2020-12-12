نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدماطي رئيسًا لبعثة الزمالك في النيجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، تكليف محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، رئاسة بعثة فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء المتوجهة إلى النيجر لمواجهة فريق سونديب في ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي القاهرة، فجر السبت المقبل، الموافق 19 ديسمبر متوجهة إلى النيجر، استعدادا للمباراة المقرر لها أحد يومي 22 و23 ديسمبر الجاري.

وقام مسؤولو الأهلى بالتنسيق مع السفارة المصرية في النيجر لترتيب كافة الأمور المتعلقة بالإقامة والانتقالات وملاعب التدريب قبل سفر البعثة.

ويختتم الأهلي تدريباته عصر اليوم، استعدادا للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق، لمواجهة فريق المقاصة في افتتاح بطولة الدوري.