نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا للاعبيه قبل مواجهة المقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي سلبية تحليل «رابيد تيست» الذي أجراه اللاعبون استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء غدٍ الأحد.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست»، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة غدًا، في إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.