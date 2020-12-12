نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا للاعبيه قبل مواجهة المقاصة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي سلبية تحليل «رابيد تيست» الذي أجراه اللاعبون استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء غدٍ الأحد.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست»، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.
ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة غدًا، في إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.