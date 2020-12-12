البنك الأهلي يخطف تعادلًا بطعم الفوز في الوقت القاتل أمام وادي دجلة

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أحمد جودة - القاهرة - خطف فريق البنك الأهلي تعادلًا بطعم الفوز أمام ضيفه وادي دجلة في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ستاد الشرطة ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم وادي دجلة بهدف نظيف سجله صلاح أمين بضربة رأسية رائعة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع من الشوط الثاني نجح عاصم صلاح في خطف هدف التعادل للبنك الأهلي بتسديدة متنقة سكنت شباك الحارس محمد عبد المنصف.

وبهذه النتيجة تقاسم كلا الفريقين نقاط المباراة حيث حصل البنك الأهلي الأول على أول نقطة له في تاريخه بالدوري الممتاز، كما حصل أيضا فريق وادي دجلة على نقطته الأولى في المسابقة للموسم الجديد.