نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يجدد الثقة في أرتيتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية البريطانية الضوء على تصريحات فيناي فنكاتيشام الرئيس التنفيذي لآرسنال الإنجليزي التي أعرب فيها عن ثقته في قدرة ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق على تحقيق النجاح على الرغم من البداية السيئة للفريق الإنجليزي في الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة تايمز البريطانية بأن أرتيتا تعرض إلى ضغوط وانتقادات متزايدة عقب تراجع آداء ونتائج الجانرز على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن آرسنال يحتل المركز 15 بين فرق الدوري الممتاز العشرين بعد أن خسر 5 من آخر 7 مباريات خاضها على مستوى الدوري المحلي في أسوأ بداية لموسم منذ 1981/1982.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن آرسنال الذي يتخلف بفارق 11 نقطة عن جاره اللندني توتنهام صاحب الصدارة سيواجه ضيفه بيرنلي غدًا الأحد.

و قال فيناي فنكاتيشام في تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية:"بالنسبة لنا ميكيل أرتيتا لديه عدة مميزات، فهو شخص يتمتع بخبرة غير عادية على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال وجوده في صفوف آرسنال وإيفرتون ومانشستر سيتي قبل العودة للمدفعجية".

وأضاف:"لدينا شخص يحب ناديه ويدرك معنى الانتماء لهذا الفريق واللعب له, وكان قائدا له. إنه قائد بحق".

واختتم فيناي فنكاتيشام تصريحاته قائلًا":الفريق الذي شكله مع طاقمه الفني ومع المدير التقني إيدو قوي فعليا, إنه شخص حريص تمامًا على تحقيق النجاح لكنه يحقق ذلك بأسلوب يحترم تاريخنا وتقاليدنا, أعتقد أنه شخص في غاية القوة".