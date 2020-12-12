نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج الجولة الثانية للمجموعة السابعة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم السبت لقاءات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي شهدت إقامة 7 مباريات وتنوعت نتائجها ما بين الإيجابي والسلبي .

رأس البر و أبو شحاتة

إنتهت بفوز الفريق الدمياطي بهدف نظيف ، ليحصد أول 3 نقاط بالموسم الجديد ، فيما تجمد رصيد أبو شحاتة عند النقطة 3 .

سماد السويس و غزل دمياط

انتهت بفوز الفريق الضيف بثلاثية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 3 ، فيما تجمد رصيد السماد بلا نقاط .

الرباط و الأنوار و دمياط

انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف ، وقد أحرز الفريق البورسعيدي هدف تم إلغائه ، ليرتفع رصيد الرباط للنقطة 4 ، فيما وصل رصيد دمياط أيضا للنقطة 4 .

غزل السويس و بورفؤاد

نجح الفريق الضيف في تحقيق أعلى نتيجة في لقاءات هذه الجولة ، حيث إنتهى اللقاء بفوز بورفؤاد بسباعية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 4 ، فيما تجمد رصيد الغزل بلا نقاط .

ميت الخولي و كهرباء الإسماعيلية

انتهى بفوز الكهرباء بثنائية نظيفة ، ليرتفع رصيده للنقطة 6 ، فيما تجمد رصيد ميت الخولي عند نقطة واحدة .

المطرية و الشهداء

انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، ليرتفع رصيد المطرية لنقطة واحدة ، فيما وصل رصيد الشهداء للنقطة 4 .

أبو صوير و القنطرة غرب

ديربي اسمعلاوي انتهى بفوز القنطرة بخماسية مقابل لا شيء ، ليرتفع رصيده للنقطة 6 ، فيما تجمد رصيد أبو صوير بلا نقاط .