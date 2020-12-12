نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل مثير بين رشيد وبترول الإسكندرية بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الكروي الأول بنادي رشيد أمام نظيرة فريق بترول الإسكندرية، بهدف لكل منهما، خلال المواجهة المثيرة التي أقيمت اليوم السبت، بملعب مركز شباب زغلول، بالجولة الثانية، للمجموعة الـ 11 من دوري القسم الثاني.

تقدم رشيد بهدف في الدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب محمود عبد الخالق، وتعادل فريق البترول في الدقيقة 25 من نفس الشوط عبر اللاعب أحمد عبد الرحمن.

التعادل رفع رصيد رشيد إلى نقطة وحيدة، فيما وصل رصيد البترول إلى نفس الرصيد من النقاط.

أدار اللقاء الحكم سيد منير، عاونه الثنائي ماجد مرسي، واحمد السيد عبد السميع.