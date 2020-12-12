شد وجذب .. 6 صفقات أثارت الجدل بين كبار الأندية المصرية

شهدت سنة 2020 شد وجذب من جانب كبار أندية الدوري المصري في الحصول على الصفقات ، والتي تتمثل في النادي الأهلي ونادي الزمالك وبيراميدز والذي وضع اسمه سريعًا بين كبار الأندية المصرية.

وكانت سنة 2020 مليئة بالمفاجآت من حيث باب الانتقالات سواء اللاعبين أو المدربين خلال الفترة الماضية والتي أحدثت جدلًا جماهيريًا كبيرًا على وسائل التواصل الإجتماعي . ويستعرض دوت الخليج أبرز الصفقات التي أثارت الجدل من خلال السطور التالية :.

- محمود عبد المنعم الشهير بـ كهربا

كانت البداية مع محمود عبد المنعم الشهير بكهربا بعدما رحل عن نادي الزمالك بسبب ثغرة في عقده مع النادي الأبيض حيث كان العقد الجديد الذي وقعه اللاعب مع الفريق غير مسجل في إتحاد الكرة المصري مما ساهم في حريته في الرحيل عن الفريق إلى نادي أفيس البرتغالي بإستشارة المحامي السويسري الخاص به .

وفي بداية عام 2020 ، فاجأ كهربا الجميع وقرر الإنتقال إلى النادي الاهلي في صفقة إنتقال حر بعدما فسخ عقده مع النادي البرتغالي بالتراضي.

مما أغضب جماهير نادي الزمالك وحدثت حالة من الشد والجذب على وسائل التواصل الإجتماعي ، ليقرر نادي الزمالك مقاضاته في الإتحاد الدولي لكرة القدم وأخذوا حكم ضد اللاعب لكنه قام بإستئناف العقوبة في المحكمة الرياضية ومازال الأمر معلقًا حتى الآن .

شريف إكرامي

جاءت بداية الجدل في النادي الأهلي من حيث الصفقات ورحيل اللاعبين حيث فاجئ شريف إكراني حارس مرمى النادي الأهلي الجميع بكتابة رسالة عبر حسابه الشخصي تويتر تفيد برغبته في الرحيل عن الفريق الأحمر بنهاية الموسم معللًا أنه أصبح ليس له مكان في التشكيل الأساسي للفريق بسبب وجود الأخطبوط محمد الشناوي في عرين الشياطين الحمر.

وربط البعض من جماهير النادي الأهلي حزنه ورغبته في الرحيل بالذهاب إلى نادي بيراميدز ، واستغل الوحش إكرامي إنتهاء تعاقده مع النادي الأهلي في إنتقاله إلى الفريق السماوي في صفقة إنتقال حر.

حسام عاشور

وقبل ختام الموسم الكروي في عام 2020 بالنسبة للنادي الأهلي ، فتح مسئولو الفريق الأحمر ملف التجديد لكبار اللاعبين في الفريق وفوجئ جماهير النادي الأهلي برغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في ذاك الحين بعدم إستكمال حسام عاشور مع النادي مما وجه النادي الشكر للاعب وقاموا بتقديم له العديد من الإمتيازات من أجل الاعتزال في القلعة الحمراء ألا أنه رفض ذلك الأمر ، مبررًا قدرته على اللعب لسنوات قادمة.

وبعدها بشهر أو أكثر انتقل اللاعب حسام عاشور إلى الإتحاد السكندري تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن ، مما أحزن الجماهير بسبب رغبتهم في كون حسام عاشور أن يصبح اللاعب القائد التاريخي للفريق والذي لم يلعب بقميص سوى قميص النادي الأهلي ولكن حسام عاشور كان له رأي أخر.

أحمد فتحي

فاجأ أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي جماهير الفريق برغبته في الرحيل مشيرًا إلى أنها سنة الحياة مثلما في البيان الذي كتبه على صفحته الشخصية على فيسبوك .

وانتقل أحمد فتحي إلى نادي بيراميدز أيضًا في صفقة إنتقال حر ، ألا أنه قدم نموذج من الوفاء والتضحية للفريق حيث قاتل في أواخر لحظات بتيشرت الشياطين الحمر .

رمضان صبحي

صفقة أثارت الجدل والرعب داخل نفوس الجماهير ليست فقط جماهير الشياطين الحمر بل كل جماهير الكرة المصرية بسبب غلوب الأموال على الإنتماء بالنسبة للاعبي الكرة المصرية.

حيث خرج أمير توفيق بعد مفاوضات قوية مع رمضان صبحي لاعب ناي هادرسفيلد الإنجليزي السابق للحصول على خدمات اللاعب ، يفيد برغبة اللاعب في الإنتقال إلى نادي بيراميدز بعدما تلقى عرضاَ مغريًا من الفريق السماوي للعب في صفوفهم بداية من الموسم القادم

وبالفعل انتقل إلى نادي بيراميدز في صفقة كلفت الفريق السماوي مايقرب من 5 مليون دولار تم دفعهم للفريق الإنجليزي . وحزن جماهير النادي الأهلي بسبب حبهم الشديد لرمضان صبحي ومواقفه الكثيرة معهم والتي جاء أبرزها الوقوف على الكرة أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك ، بجانب كون اللاعب أحد أبناء القلعة الحمراء .

موسيماني

أخيرًا المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في صفقة مفاجئة وجريئة من إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب في التعاقد معه كمدرب للفريق خلفًا للسويسري رينيه فايلر والذي فسخ عقده مع الفريق بسبب ظروف أسرية .

حيث لم يسبق تولي مدير فني إفريقي أي فريق مصري مما جعل هناك حالة من الجدل بين جماهير النادي الأهلي حول مواقع التواصل الإجتماعي تفيد بإمكانية نجاحه أو إخفاقه مع القلعة الحمراء.