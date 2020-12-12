يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي المدير الفني للفريق تدريباته اليومية غدا " الأحد"، باستاد الإسكندرية استعدادا لمواجهة غزل المحلة في أولى جولات الدوري المصري . وقرر أحمد سامي خوض التدريبات النهائية باستاد الإسكندرية لوجود أكثر من لاعب بالفريق سيلعب لأول مرة مرة على هذا الملعب. ويواجه نادي سموحة منافسه غزل المحلة يوم الاثنين باستاد الإسكندرية ضمن منافسات أولى جولات الدوري المصري . ويتحدد غدا " الأحد"، إمكانية مشاركة علي غزال لاعب الفريق الأول بنادي سموحة عقب إصابته في إحدى الكرات المشتركة خلال تدريبات الفريق أمس " الجمعة". وخضع اللاعب لأشعة على القدم وأثبتت سلامته ليفضل سامي الاطمئنان عليه في تدريبات اليوم وغدا قبل حسم قراره من إشراك اللاعب أمام غزل المحلة . واستعان أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة بمباراة وادى دجلة وغزل المحلة الودية، لدراسة فريق المحلة جيدا عقب عودتهم للدوري المصري من جديد .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دراسة للمنافس وإصابة الوافد الجديد.. ماذا يفعل أحمد سامي لتخطي موقعة غزل المحلة؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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