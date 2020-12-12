عبد الله السعيد يعادل رقم محمود الخطيب بعد هدفه في الاتحاد السكندري

عادل عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رقم الأسطورة محمود الخطيب بعد أن تمكن من تسجيل هدفه الـ 109 في الدوري المصري. وسجل عبد الله السعيد الهدف الأول لبيراميدز عن طريق رأسية رائعة في مرمى محمد صبحي حارس مرمى الإتحاد السكندري في الدقيقة 33 من عمر المباراة. ويواجه بيراميدز منافسه الإتحاد السكندري في مباراة مشتعلة، على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الاولى من بطولة الدوري الممتاز.

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