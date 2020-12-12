لا تُصَد ولا تُرد.. صاروخية عمار حمدي تتعادل للاتحاد أمام بيراميدز ..فيديو

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري من تسجيل هدف التعادل في مرمى بيراميدز، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وراوغ عمار حمدي ردفاع بيراميدز بعد أن تسلم الكرة أمام منطقة الجزاء وسدد كرة لا تصد ولا ترد في مرمى شريف اكرامي الذي لم يتمكن ان يفعل امامها شئ وتعادل الفريقي في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

وبدأت المباراة ساخنة والكرة لم تقف أكثر من ثواني للأخطاء، وتمكن الاتحاد السكندري في بداية الهجمات على مرمى شريف اكرامي عن طريق خالد قمر.

وتمكن الإتحاد السكندري من تسجيل هدفا في شباك مرمى بيراميدز بحلول الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق خالد قمر ولكن تم الغاء الهدف من حكم الراية بداعي التسلل .

ومن بعده سجل رزاق سيسه لاعب الإتحاد السكندري هدف آخر عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد أن راوغ خالد قمر مدافعي بيراميدز ومررها للإيفواري الذي أسكنها شباك شريف إكرامي.

وتوقفت المباراة أكثر من دقيقتين للعودة لخاصية ال VAR، وقام حكم المباراة بالغاء الهدف بعد قرار حكم ال var الذي أبلغة بوجود تسلل في الكرة.

وسيطر الإتحاد السكندري على الكرة وتمكن من اتمام هجمة أخرى، انتهت بتسديدة صاروخية من كريم ممدوح ولكن تصدى لها شريف إكرامي ببراعة وحمي شباكة من الهدف.

وحاول بيراميدز الدخول في أجواء المباراة، ونظم لاعبي الفريق هجمة مميزة من 3 نقلات بين رمضان صبحي وعبد الله السعيد وصولًا لمرمى محمد صبحي حارس الإتحاد وسددها العفيجي ولكن تمكن صبحي من التصدي لها.

وسقط صبحي لتلقي العلاج داخل أرضية الملعب بعد شعورة بشد عضلي، وتوقفت المباراة دقائق وتلقى صبحي العلاج واستكمل المباراة متواجدًا في أرض الملعب.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الأول لبيراميدز عن طريق رأسية رائعة في مرمى محمد صبحي حارس مرمى الإتحاد السكندري في الدقيقة 33 من عمر المباراة.

وأشهر الصباحي حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في وجه رمضان صبحي لاعب بيراميدز في الدقيقة 36 بعد تدخله مع لاعب الإتحاد بقوة في منتصف الملعب.

وتوغل صبحي بين دفاع الاتحاد السكندري في الدقيقة 39 من عمر المباراة، وانفرد بمحمد صبحي حارس زعيم الثغر وسددها ابو التفانين بمهارة رائعة ولكن كان لها صبحي بالمرصاد.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :

حراسة المرمي : محمد صبحي

محمود احمد رزق ، السيد سالم ، احمد نبيل ، مروان عطية ، عمار حمدي ، ممدوح خالد ، كريم يحيي ، خالد قمر ، رزاق سيسيه ، دايمون

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد توفيق - عبد الله بكري - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي