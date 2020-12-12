وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.
وعقد بيتسو موسيماني، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
وشهدت المحاضرة دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس، بالإضافة إلى مراجعة بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الغد.
وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى بالفريق، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
وحصل ثلاثي الأهلي على وحدات تدريبية متنوعة في المران الأخير قبل مواجهة مصر المقاصة.
ودخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم عقب انتهاء المران، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.
وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة سلبية تحليل «رابيد تيست» الذي أجراه اللاعبون استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء غدٍ الأحد.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست»، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجآت القائمة .. تفاصيل مران الأهلي النهائي قبل مواجهة المقاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.