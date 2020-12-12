مفاجآت القائمة .. تفاصيل مران الأهلي النهائي قبل مواجهة المقاصة

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

وعقد بيتسو موسيماني، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت المحاضرة دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس، بالإضافة إلى مراجعة بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الغد.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى بالفريق، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وحصل ثلاثي الأهلي على وحدات تدريبية متنوعة في المران الأخير قبل مواجهة مصر المقاصة.

ودخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم عقب انتهاء المران، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة سلبية تحليل «رابيد تيست» الذي أجراه اللاعبون استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء غدٍ الأحد.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست»، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.