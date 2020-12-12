التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين بيراميدز والاتحاد السكندري.. فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تقام بين فريقي بيراميدز والاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

بدأت المباراة ساخنة والكرة لم تقف أكثر من ثواني للأخطاء، وتمكن الاتحاد السكندري في بداية الهجمات على مرمى شريف إكرامي عن طريق خالد قمر.

تمكن الاتحاد السكندري من تسجيل هدف في شباك مرمى بيراميدز بحلول الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق خالد قمر ولكن تم إلغاء الهدف من حكم الراية بداعي التسلل.

ومن بعده سجل رزاق سيسه لاعب الإتحاد السكندري هدف آخر عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد أن راوغ خالد قمر مدافعي بيراميدز ومررها للإيفواري الذي أسكنها شباك شريف إكرامي.

وتوقفت المباراة أكثر من دقيقتين للعودة لخاصية الـ VAR، وقام حكم المباراة بإلغاء الهدف بعد قرار حكم الـ var الذي أبلغه بوجود تسلل في الكرة.

وسيطر الاتحاد السكندري على الكرة وتمكن من إتمام هجمة أخرى، انتهت بتسديدة صاروخية من كريم ممدوح ولكن تصدى لها شريف إكرامي ببراعة وحمي شباكة من الهدف.

وحاول بيراميدز الدخول في أجواء المباراة، ونظم لاعبي الفريق هجمة مميزة من 3 نقلات بين رمضان صبحي وعبد الله السعيد وصولًا لمرمى محمد صبحي حارس الإتحاد وسددها العفيجي ولكن تمكن صبحي من التصدي لها.

وسقط صبحي لتلقي العلاج داخل أرضية الملعب بعد شعوره بشد عضلي، وتوقفت المباراة دقائق وتلقى صبحي العلاج واستكمل المباراة متواجدًا في أرض الملعب.

وسجّل عبد الله السعيد الهدف الأول لبيراميدز عن طريق رأسية رائعة في مرمى محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد السكندري في الدقيقة 33 من عمر المباراة.

وأشهر الصباحي حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في وجه رمضان صبحي لاعب بيراميدز في الدقيقة 36 بعد تدخله مع لاعب الاتحاد بقوة في منتصف الملعب.

وتوغل صبحي بين دفاع الاتحاد السكندري في الدقيقة 39 من عمر المباراة، وانفرد بمحمد صبحي حارس زعيم الثغر وسددها ابو التفانين بمهارة رائعة ولكن كان لها صبحي بالمرصاد.

وفي الدقيقة 43 من عمر المباراة تمكن الاتحاد السكندري من تعديل النتيجة عن طريق عمار حمدي لاعب زعيم الثغر.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :

حراسة المرمي : محمد صبحي

محمود احمد رزق ، السيد سالم ، احمد نبيل ، مروان عطية ، عمار حمدي ، ممدوح خالد ، كريم يحيي ، خالد قمر ، رزاق سيسيه ، دايمون

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد توفيق - عبد الله بكري - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

خط الهجوم: محمود وادي