ماذا قال نيمار لمدرب باشاك شهير عقب واقعة العنصرية

وقال ديبو في حوار أجراه مع صحيفة ديللي ميلي البريطانية : " "رأيت المشاهد مرة أخرى، لم أحب ما رأيت، لأنني كنت في حالة انفعال شديد، إنها المرة الأولى التي أرى فيها وجهي بهذا الشكل."
وأكمل النجم الكاميروني السابق: "تواصل معي لاعبو باريس سان جيرمان، نيمار وماركينوس كانا في النفق المؤدي للملعب، وليوناردو المدير الرياضي أيضًا، قالوا لي نحن نعتذر لك، نحن معك، لا تقلق، لن نلعب، نحن لا نقبل مثل تلك الكلمات في كرة القدم."
واختتم : "أشكر لاعبي باريس سان جيرمان على تضامنهم معنا، أشكرهم على ما فعلوه في ذلك الوقت، لأنني كنت خارج نطاق السيطرة لمدة 10 أو 15 ثانية."
وانتهت مواجهة باريس سان جيرمان مع اسطنبول باشاكشهير عقب استئنافها يوم الأربعاء بفوز فريق العاصمة الفرنسية بخمسة أهداف مقابل هدف، وخاضها الفريقان بعد حسم المنافسة على بطاقتي التأهل عن المجموعة، حيث ضمن باريس سان جيرمان التأهل بصحبة لايبزج الألماني، بعد فوز الأخير على مانشستر يونايتد الإنجليزي.
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