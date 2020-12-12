بسبب الخطيب.. القصة الكاملة لـ خناقة ميدو وأمير مرتضى

شهدت الساعات الماضية حرب تصريحات بين أحمد حسام ميدو نجم فريق الزمالك السابق، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك السابق.

بداية الأزمة:

ظهر أحمد حسام ميدو في صورة مع محمود الخطيب، وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، وفرج عامر رئيس نادي سموحة، خلال رحلة صيد. وأثارت الصورة حالة كبيرة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بين جماهير الزمالك بين مؤيد ومعارض الصورة.

أمير مرتضى يعلق:

هاجم أمير مرتضى منصور ميدو؛ بعد صورته مع الخطيب، حيث كتب على حسابه الشخصي على "تويتر"، "إلى مزبلة التاريخ".

رد نادي من ميدو:

قال ميدو في تصريحات إذاعية اليوم، السبت، ردًا على أمير مرتضى منصور "أنت مين يا أمير أنت، ولا حاجة من غير أبوك". وتابع ميدو "أمير مرتضى عامل لجان إلكترونية لمهاجمة الناس، وقام ميدو بسب مرتضىى منصور مطالبا بأن عائلته لازم تختفي من الساحة الرياضة". وأشار إلى أن "مرتضى منصور وأولاده فاكرين الزمالك وقع بعد رحيلهم، لا الزمالك مش هيقع، وهو بيحاول يفشل الناس الموجودة دلوقتي".

وواصل ميدو "بقولها تاني، كل لما أشوف الخطيب هتصور معاه".

عقب المداخلة الإذاعية كتب ميدو عبر تويتر:" هعلمك الأدب يا أمير.

أمير مرتضى يلتزم الصمت حتى الآن:

لم يعلق أمير مرتضى أو أي شخص من عائلته حتى الآن على هجوم أحمد حسام ميدو.

ورحل أمير مرتضى منصور، عن فريق الزمالك كمدير للكرة بعد خسارة الأبيض لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، وحل مجلس الإدارة بسبب مخالفات مالية.