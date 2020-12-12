بسبب الخطيب.. القصة الكاملة لـ خناقة ميدو وأمير مرتضى

بداية الأزمة:
ظهر أحمد حسام ميدو في صورة مع محمود الخطيب، وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، وفرج عامر رئيس نادي سموحة، خلال رحلة صيد.
وأثارت الصورة حالة كبيرة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بين جماهير الزمالك بين مؤيد ومعارض الصورة.
أمير مرتضى يعلق:
هاجم أمير مرتضى منصور ميدو؛ بعد صورته مع الخطيب، حيث كتب على حسابه الشخصي على "تويتر"، "إلى مزبلة التاريخ".
رد نادي من ميدو:
قال ميدو في تصريحات إذاعية اليوم، السبت، ردًا على أمير مرتضى منصور "أنت مين يا أمير أنت، ولا حاجة من غير أبوك".
وتابع ميدو "أمير مرتضى عامل لجان إلكترونية لمهاجمة الناس، وقام ميدو بسب مرتضىى منصور مطالبا بأن عائلته لازم تختفي من الساحة الرياضة".
وأشار إلى أن "مرتضى منصور وأولاده فاكرين الزمالك وقع بعد رحيلهم، لا الزمالك مش هيقع، وهو بيحاول يفشل الناس الموجودة دلوقتي".
وواصل ميدو "بقولها تاني، كل لما أشوف الخطيب هتصور معاه".
عقب المداخلة الإذاعية كتب ميدو عبر تويتر:" هعلمك الأدب يا أمير.
أمير مرتضى يلتزم الصمت حتى الآن:
لم يعلق أمير مرتضى أو أي شخص من عائلته حتى الآن على هجوم أحمد حسام ميدو.
ورحل أمير مرتضى منصور، عن فريق الزمالك كمدير للكرة بعد خسارة الأبيض لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، وحل مجلس الإدارة بسبب مخالفات مالية.
كانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت، نهاية الشهر الماضي، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:
أولًا: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر:
• إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
• وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.
• تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.
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