نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سقوط إبشواي وفوز صاعق لإهناسيا وتعادل عاملين غارب بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أختتمت اليوم مباريات الاسبوع الثانى بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم و والبحر الأحمر وبنى سويف ، وشهدت نتائج مباريات الجولة مفاجآت عديدة .
عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب تعادل 1/1 بملعبه امام نظيره طامية بقيادة مديره الفنى السيد حمدى ، ليفقد أبناء غارب نقطتين ثمينتين.
و سقط فريق نادي ببا فى فخ الخسارة بالدقائق الأخيرة خلال مباراته أمام شقيقه فريق اهناسيا ، بهدف نظيف، ليرتفع رصيد اهناسيا للنقطة الثالثة فيما توقف رصيد ببا عند نقطة وحيدة .
وبنتيجة ثقيلة سقط ابشواى فى فخ الخسارة بخماسية مقابل هدف أمام سينزو المشارك لأول مرة بالمسابقة .
وبديربي فيومى تعامل مركز شباب الساحة امام شقيقه اطسا بنتيجة 1/1 .
وخسر الواسطى الرياضى بقيادة مديره الفنى احمد الجيوشى مباراته أمام مطرطارس بهدف نظيف .
فيما نجح ابو كساة فى تحقيق فوز بنتيجة 1/2 على نظيره سنورس .
ترتيب المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث .
1 - ابو كساة 6 نقاط
2 - مطرطارس 6 نقاط
3 - سينزو 6 نقاط
4 - الواسطى 3 نقاط
5 - ابشواى 3 نقاط
6 - اهناسيا 3 نقاط
7 - مركز شباب الفيوم نقطتين .
8 - اطسا نقطتين .
9 - ببا نقطة .
10 - طامية نقطة .
11 - عاملين غارب نقطة .
12 - راس غارب صفر .
13 - سنورس صفر .