فوز ناصر الفكرية ومغاغه وملوي في القسم الثالث

في المباراة الأولي، فاز فريق مركز شباب مغاغه، علي فريق مركز شباب ناصر ملوي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي.



وفي المباراة الثانية، فاز فريق ناصر الفكرية، علي فريق الهنداو، بخمسه أهداف لهدف، في المباراه التي شهدها ملعب ناصر الفكرية بمدينه ابوقرقاص.



وفي المباراة الثالثة، فاز فريق نادي ملوي علي فريق الوليدية بهدف نظيف، في المباراه التي جاءت على ملعب الوليدية.



وفي المباراة الرابعة تعادل مركز شباب القيس، مع فريق القوصية بهدفين لكل فريق، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مطاي.



وفي المباراة الخامسة، تعادل فريق مركز شباب الخارجة، مع فريق الوادي الجديد سلبيا ، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب الخارجة.



ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولةالثانيه عصر الاحد عندما، يلتقي فريق بني مزار فريق مركز شباب سمالوط، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي.