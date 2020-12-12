نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.