نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.