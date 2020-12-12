نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج مباريات أندية الغربية وكفر الشيخ بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أسفرت مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث عن إحراز 21 هدف، في جولة مثيرة وساخنة بين أنديةالغربية وكفر الشيخ.
وشهدت تلك الجولة النتائج التالية :
- فوز بلطيم على مطوبس بهدف نظيف.
- فوز مركز شباب الحنفي على حساب فريق اتحاد بسيون بهدفين مقابل هدف.
- فوز صيد المحله على حساب سبورتنج كاسل بأربعة أهداف مقاب لهدف.
- فوز مركز شباس الشهداء على حساب كوم حماده بهدفين دون رد.
- فوز بلطيم على مطوبس بهدف نظيف.
- فوز سيدى غازى على حساب سمنود بهدف نظيف.
فوز عثماثون على سيدى سالم بثلاثية نظيفة.
- خسارة الزعفران من مركز شباب كوم حمادة 1-3.
- تعادل دسوق مع الحامول بهدف لكل منهما.