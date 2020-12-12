نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج مباريات أندية الغربية وكفر الشيخ بالقسم الثالث في المقال التالي

وشهدت تلك الجولة النتائج التالية :



- فوز مركز شباب الحنفي على حساب فريق اتحاد بسيون بهدفين مقابل هدف.

- فوز صيد المحله على حساب سبورتنج كاسل بأربعة أهداف مقاب لهدف. - فوز مركز شباس الشهداء على حساب كوم حماده بهدفين دون رد. - فوز بلطيم على مطوبس بهدف نظيف.

- فوز سيدى غازى على حساب سمنود بهدف نظيف.

فوز عثماثون على سيدى سالم بثلاثية نظيفة.

- خسارة الزعفران من مركز شباب كوم حمادة 1-3.

- تعادل دسوق مع الحامول بهدف لكل منهما.

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث عن إحراز 21 هدف، في جولة مثيرة وساخنة بين أنديةالغربية وكفر الشيخ.