تدشين الشعار الجديد والهوية البصرية لنادي بهلاء

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي:

دشنت ادارة نادي بهلاء صباح أمس بمقر النادي الشعار الجديد للنادي والهوية البصرية برعاية سيف بن راشد الشكيلي رئيس النادي بحضور اعضاء مجلس الادارة وعدد من الصحفيين واستهل حفل التدشين بإزاحة الستار عن الشعار ثم تقديم عرض مرئي توضيحي للشعار وتشكيلاته وأبعاده، حيث حمل الشعار بلونيه الاصفر والازرق وسنة التأسيس1971 والمجالات والانشطة التي ينفذها النادي؛ الرياضية والشبابية والثقافية والعلمية والاجتماعية ليكون النادي رياضيا شبابيا ثقافيا علميا اجتماعيا، وجاءت ايحاءات الرموز في الشعار لتشير الى جزء من مكونات قلعة بهلاء التاريخية وهي النافذة وايضا دلالة على القوة وتضمن الشعاراسم الولاية (بهلاء) وكتب على شكل مموج كما رمز الشعار الى سور بهلاء .

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