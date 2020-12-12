فريق الداخلية للمغامرات ينظم تمرين تحدي الذات لكسر توقيت عداء الجري الجبلي

نـزوى – من سالم بن عبدالله السالمي:

ضمن الاستعدادات لخوض سباقات الجري العالمية نظم فريق الداخلية للمغامرات والطيران الشراعي التابع لنادي نزوى تمرين تحدي الذات لكسر التوقيت لعداء الجري الجبلي الأول في السلطنة حمدان الخاطري والذي شارك في عدة سباقات محلية وعالمية وحصل على مراكز مشرفة يأتي هذا التمرين الصعب ضمن استعدادات العداء حمدان للمشاركة في سباقات تحدي الجري الجبلي للمسافات الطويلة والتي تعتبر من أصعب السباقات، حيث عمل فريق الداخليه للمغامرات على تنظيم هذا الحدث الكبير والذي يتتطلب جهدا ومهنية عالية، حيث توزعت الادوار في العديد من مراحل التمرين من نقاط التزويد والدعم والاسناد ومن تغطية مراحل التمرين ونقلها عبر المنصات المختلفة الذي استمر 29 ساعة وهو توقيت قياسي نظرا للمسافة المقطوعة وجغرافية المناطق التي يمر عليها المسار الذي انطلق من حصن بيت الرديدة ببركة الموز برعاية رئيس نادي نزوى والمهندس عادل الشريقي عضو مجلس إدارة النادي وحضور رئيس فريق هايكنج عمان عبدالله الشكيلي وعدد غفير من الرياضيين، وكانت الانطلاقة صعودا للجبل الاخضر عبر وادي المعيدن واجتياز العديد من الاودية والقرى والاماكن الوعرة وصولا الى شرف العلمين ثم الى قمة جبل شمس، حيث كان الوصول للقمة فجرا مع درجة حرارة بلغت 3 تحت الصفر

وكان الختام في ولاية الحمراء تحت رعاية سعادة عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الحمراء مع مشاركة وحضور من محبي هذه الرياضه وللدعم والمساندة المعنوية.

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