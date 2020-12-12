تنافس وإثارة في سباق الهجن الأصائل بميدان البطين بولاية بهلاء

بمشاركة واسعة من ملاك الهجن

كتب – سهيل بن ناصر النهدي:

اقيم يوم الجمعة الماضية بميدان البطين بولاية بهلاء سباق للهجن الاصائل ضمن الجائزة المقدمة من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، حيث اقيم السباق على مرحلتين، وخصصت المنافسات للفطايم والحجايج، وقد جاءت نتائج الاشواط كالتالي: في الشوط الاول للفطايم فازت بالمركز الاول ( عرايف) لمالكها محمد زايد عامر الجنيبي، وفي الشوط الثاني فاز بالمركز الاول (الفاتن) لمالكه محمد ناصر اللحيفي.

اما في الشوط الثالث فقد فازت بالمركز الاول (شواهين) لسعيد بطي سويدان الجنيبي، وفي الشوط الرابع فازت بالمركز الاول (مصيرة) لصالح حميد حمد الجنيبي، وفي منافسات الشوط الخامس فاز بالمركز الاول (شاهين) لمالكه ايمن سالم عبد الله الجنيبي .

بعد ذلك انتقلت المنافسات لفئة (الصعوب)، حيث كان التنافس على أشده، وشهد الشوط الاول لفئة الصعوب والسادس في مجمل الاشواط تنافسا كبيرا بين الهجن المشاركة، حيث جاءت (

جلمودة) لمطر علي مكتوم الجنيبي، و( جبارة) لسالم حمدان عبيد العبري، في موقع واحد وسجلت دخولا جماعيا على المركز الاول.

وفي الشوط الثاني المخصص للصعوب احتل المركز الاول (الارقب) لحمد سعيد مبارك البرطماني.

وفي منافسات فئة الحجائج ايضا شهدت تنافسا قويا بين الهجن المشاركة واستطاعت (الزاهية) لناصر علي طناف الدرعي ان تحسم الشوط لصالحها وتفوز بالمركز الاول.

أما الشوط الثاني فقد استطاع (النشمي) لناصر علي طناف الدرعي ان يفوز بالمركز الاول وينال جائزة الشوط.

وفي حتام الاشواط قام سعادة محمد بن حميد بن ناصر الشعيلي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بهلاء وبحضور خالد بن سالم الدرعي رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن بميدان البطين بتوزيع الجوائز على الفائزين وتكريم اعضاء اللجان.