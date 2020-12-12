اليوم انطلاق المهرجان المدرسي للشطرنج الإلكتروني

ينطلق اليوم مهرجان الشطرنج المدرسي احتفاءً بالعيد الوطني الخمسين المجيد وهو مهرجان دأب الاتحاد العُماني للرياضة المدرسية بالتعاون مع اللجنة العُمانية للشطرنج برعاية من مؤسسة الزبير على تنفيذه خلال السنوات الـ 5 الماضية، ويهدف المهرجان الى نشر ممارسة رياضة الشطرنج وتطوير المهارات العقلية والذهنية للطلاب وتحفيز القدرات الذهنية على الابداع والابتكار وتطوير عملية التفكير بطريقة مختلفة ومميزة، وفي ظل جائحة كوفيد 19الذي يعيشها العالم اليوم فقد تقرر إقامة المهرجان لهذا العام عبر الانترنت ” أونلاين ” على موقع lichess.org لكل محافظة على حدة ،ومن خلال تطبيق مخصص للجنة العمانية للشطرنج.

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