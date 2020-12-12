جاهزية عالية لاجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي في مسقط

- يقام على مدار يومين

- (45) لجنة ستشارك بالاجتماعات والتصويت إلكترونياً لاختيار المدينة المستضيفة لدورة الألعاب الآسيوية عام 2030

يُعقد يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين اجتماع الجمعية العمومية التاسع والثلاثين للمجلس الأولمبي الآسيوي والاجتماعات المصاحبة له بفندق جي دبليو ماريوت مسقط للمرة الأولى في السلطنة وبتنظيم من اللجنة الأولمبية العُمانية بمشاركة واسعة من جميع الدول الآسيوية وحضور العديد من الشخصيات الرياضية البارزة على المستوى الدولي والقاري، وسيمثل السلطنة في الاجتماع السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية، و بدر بن علي الرواس عضو مجلس الإدارة.

هذا وقد أنهت اللجنة الأولمبية العُمانية كافة الإجراءات التحضيرية للاجتماع وبرنامج الاجتماعات المصاحبة له والمؤتمرات الصحفية ووقفت على الترتيبات اللازمة وتحضير جدول الأعمال.

وسيشارك في الاجتماع ممثلو (45) لجنة أولمبية وطنية من قارة آسيا، منها (32) لجنة سيحضرون الاجتماع بمسقط، و(13) لجنة أولمبية ستشارك من خلال الاتصال المرئي. وسيشهد الاجتماع حضور شخصيات رياضية دولية وآسيوية مؤثرة من رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية أو ممثلين أو مندوبين عنها وأيضًا أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي .

يتضمن البرنامج المعد عدة اجتماعات من ضمنهما اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي ويعقد بعد غد الثلاثاء والاجتماع التاسع والثلاثين للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي يوم الأربعاء القادم بالإضافة إلى مؤتمرين صحفيين أولهما المؤتمر الصحفي الذي سيعقد للدولة التي ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2030، والثاني للمجلس الأولمبي الآسيوي والذي سيعقد عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية للإعلان عن القرارات التي خرج بها الاجتماع.

ويعد البند الخاص باستضافة الألعاب الآسيوية 2030 والذي تقدمت له مدينتا الدوحة والرياض من أبرز ملفات الاجتماع وفي طليعة جدول الأعمال، حيث سيتضمن عروضا ترويجية للملفين سيقدمها وفدا الدولتين، ومن ثم عرض تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأولمبي التي قامت بزيارة البلدين واطلعت والتقت عن قرب مع منظمي الملفين، وبعد ذلك سيتم التصويت ولأول مرة إلكترونياً من قبل عمومية المجلس الأولمبي، والإعلان عن النتيجة النهائية، ليتم بعد ذلك توقيع العقد مع الدولة المستضيفة لآسياد 2030م.

كما سيتم خلال الاجتماع تكريم نخبة من الشخصيات الآسيوية كما جرت العادة من قبل المجلس الأولمبي الاسيوي ومنحهم جائزة الاستحقاق تقديراً لهم على مساهماتهم الفعالة وجهودهم البارزة في المجال الرياضي.

ومن بين بنود الاجتماع سيتم توقيع عقد مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية للشباب طشقند 2025م، ثم سيستعرض التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية الدولية آخر مستجداته على الساحة الرياضية. كما ستقدم جونيلاليندبرج الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) شرحاً حول آخر الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية للأنوك.

وسيتخلل الاجتماع أيضاً عروض مرئية وتقارير من اللجان المنظمة للدورات الآسيوية التي ستقام خلال السنوات القادمة وآخر التجهيزات والتحضيرات والمراحل التي وصلت إليها للاستضافة ومن بينها دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة (سانيا – الصين)، ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب (شانتو– الصين)، ودورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات والفنون القتالية السادسة (تايلند)، ودورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (هانغتشو– الصين 2022م). أيضاً سيشمل الاجتماع تقديم مجموعة من التقارير لنواب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي لكل من شرق آسيا، وشرق وجنوب آسيا، وجنوب آسيا، ووسط آسيا، وغرب آسيا.

تصويت إلكتروني

قال طه بن سليمان الكشري أمين عام اللجنة الأولمبية العُمانية بأن الاقتراع على ملف استضافة آسياد 2030 سيقام لأول مرة عبر التصويت الإلكتروني لأعضاء الجمعية العمومية من اللجان الأولمبية الوطنية المخولين بالتصويت، حيث سيقومون بعد عرض ملفي كل من الدوحة والرياض باختيار أحدهما من خلال التصويت الإلكتروني. ويتضمن البرنامج تقديم عرض مرئي لملف كل دولة وعرض اخر يتضمن تقريرا مفصلا عن الزيارات الميدانية واللقاءات التي عقدت مع مسؤولي الملفين التي قامت بها اللجنة المشكلة من المجلس الأولمبي في الفترة الماضية للتعرف على مستوى إعداد ملفات الاستضافة ومدى الجاهزية ثم سيحال الأمربعد للجان الوطنية الأولمبية في القارة الآسيوية لحسم خيار الملف الفائز بالاستضافة .