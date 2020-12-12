غدا الإعلان عن نتائج كأس جلالته للشباب وتسليم جوائز الفائزين بالإجادة الشبابية

تعلن غدا الإثنين وزارة الثقافة والرياضة والشباب نتائج مسابقة جلالة السلطان المعظم للشباب للعام 2019م ، والتي ستقام احتفاليته تحت رعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس محافظي البنك المركزي وبحضور صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمدعوين، المسابقة التي انطلقت عام 1998 ، وتشرف نادي السيب باستلام كأس جلالته للشباب للمرة الأولى ، في حين استطاع أهلي سداب أن يحقق الكأس في النسخة السابقة من المسابقة.

كما سيشهد الحفل تكريم الفائزين في مسابقة الإجادة الشبابية والتي نظمتها الوزارة ممثلة في المديرية العامة للشباب، والذي تم الاعلان عن الفائزين بها في 26 اكتوبر، حيث تحتفل فيه السلطنة سنويا بيوم الشباب.

وتعد المسابقة التي بدأت في العام 1998م مكرمة من مكرمات جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – لابنائه شباب عمان الواعد، حيث كانت ولا تزال لها بالغ الأثر في حفز الأندية العمانية للارتقاء بأنشطتها الرياضية والثقافية والمنافسة لنيل شرف الفوز بهذه الكأس الغالية، لما لها من دلالة رفيعة ومكانة عالية في نفوس الشباب، وهو ما يلاحظ أثره في ارتفاع مستوى الأنشطة واشتداد المنافسة بين الأندية في كافة محافظات السلطنة عاما بعد عام، ويتم تقييم أنشطة الأندية بواسطة لجنة من الوزارة. وقد قامت الوزارة ممثلة في اللجنة المشرفة على المسابقة بوضع كتيب خاص لاحتساب درجات الأندية وفق 7 معايير، الأول يتعلق بدرجات الأنشطة الرياضية بالأندية ( المشاركات الداخلية – الألعاب الجماعية ) والمجال الثاني يتعلق بدرجات المشاركة في المنتخبات الوطنية للألعاب الجماعية، وأيضا مشاركة الأندية الداخلية في المسابقات وبرامج الاتحادات واللجان الرياضية ودوائر الوزارة للألعاب الفردية والرياضات التقليدية المعتمدة من الوزارة، أما المجال الرابع درجات المشاركة في المنتخبات الوطنية للاتحادات واللجان الرياضية ودوائر الوزارة للألعاب الفردية والرياضات التقليدية، والمجال الخامس درجات الأنشطة الرياضية للمشاركات الخارجية للأندية في اللعبات الجماعية والفردية والمجال السادس المتعلق بدرجات الأنشطة الشبابية أما المجال السابع والأخير درجات النشاط الإداري والمالي للأندية.

وفي هذه النسخة من المسابقة قامت اللجنة المشرفة بتحويل اعتماد درجات الاندية من قبل الاتحادات واللجان الرياضية إلكترونيا بعدما كان يدويا في السنوات الماضية والتي تعد نقلة نوعية كبيرة في المسابقة وتسهيل المهمة للأندية في اعتماد درجاتها وتسجيل أي ملاحظة على كل نشاط نفذ من قبل النادي.

جائزة الإجادة الشبابية

حرصا من وزارة الثقافة والرياضة والشباب متمثلة في المديرية العامة للشباب على تشجيع التنافس الإيجابي بين الشباب العماني والمبادرات الشبابية والمؤسسات الشبابية، وحرصها على رصد الشباب المبدع وتكريمهم بالمشاركة في يومهم “يوم الشباب العماني ” الذي يصادف 26 أكتوبر من كل عام، جاءت فكرة جائزة الإجادة الشبابية وهي عبارة عن جائزة سنوية تمنحها وزارة الثقافة والرياضة والشباب تكريما للمجيدين من الشباب العماني بيوم الشباب العماني من كل عام، وتأتي هذه الجائزة تشجيعا للشباب العماني على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، واحتضان كافة الإبداعات والابتكارات، واستثمار طاقات أكبر عدد من الشباب الموهوب والمبدع في شتى المجالات، وتضم الجائزة في نسختها الأولى 9 مجالات مختلفة، وتمثل حافزا للعمل على الإبداع، وتهيئة بيئة ثقافية لإثراء المجتمع،

وتضم الجائزة 9 مجالات لكل مجال 3 فئات وهم الأفراد والمبادرات الشبابية والمؤسسات الشبابية، ومجالات الجائزة هي ريادة الأعمال والتعليم والإعلام والثقافة والعلوم والرياضة والتراث والبيئة والعمل.