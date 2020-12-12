إبراهيم الكوني: أغلب الفائزين بـ”نوبل” لم يقدموا نصوصاً مهمة

في الرياضة 12 ديسمبر,2020

مسقط ـ الوطن:

شنّ الكاتب والروائي الكبير إبراهيم الكوني هجوما على جائزة نوبل للآداب، متّهما الجائزة العالمية أنها” جَنت على كثير من الأدباء التي مُنحت لهم” كما قال، مضيفا” عندما نراجع تاريخ الذين حصلوا على الجائزة قبل الفوز بها سنندهش أن قيمتهم التي قدمها أدبهم غير قيمة هؤلاء الذين فازوا بها، لذا هي لا تراهن على القيمة، وأنا أهاجم جائزة نوبل دائماً لأن كل شيء يتحول إلى أيقونة يفقد شرعيته، فعندما تمنح لصحفيين أو لكاتب أغان أو مهرج مسرحي فهذا يعني تغريب عن الحقيقة التي وجدت من أجلها. والذين تمنح لهم هم الذين يشرفونها وليس العكس”. جاء ذلك خلال استضافته ببرنامج “كتاب مفتوح” الذي يعدّه ويقدّمه الشاعران عبد الرزاق الربيعي ووسام العاني برعاية مركز حدائق الفكر للثقافة والخدمات في السلطنة ، في أمسية بُثت عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع المنصرم. وذلك استكمالاً للحوار الذي بدأ في أمسية سابقة.

وأشار الكوني إلى أن نوبل تضع اعتبارات أخرى كثيرة غير القيمة مثل العلاقات والاستعراض والسياسة وغيرها، لذا أصبحت غاية ونهاية مطاف وليست حافزاً، لذا أغلب الذين فازوا بها لم يقدموا نصوصاً مهمة. في النهاية الجائزة التي يجب أن نخلص لها هي نصنا لأنه هويتنا وشهادتنا وسفيرنا إلى الإنسانية وإلى الأبدية”.

وحول ما إذا كانت رسالة الصحراء حقيقة مؤكدة أم فكرة وتأملا، تحدث الكوني قائلاً: “كل فكرة حقيقية ناتجة عن تأمل. كما يقال منذ بداية الخليقة إن الوطن الوحيد الذي تعود له الحقيقة هو التأمل، لهذا السبب الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) بقي عشرين عاماً في غار حراء، ويقوم النبي نوح برحلته الخطرة عبر الطوفان، ويسقط النبي يوسف في الجب. يختار كل أصحاب الأفكار العظمى الألم على حياة الاستكانة للواقع. لأن الحقيقة تدعونا دوماً، لكن علينا أن نتطهر بالألم لنسير في ركابها.

وعن رحلته مع اللغات، تحدث الكوني قائلاً: “كان هذا وعياً مبكراً بحقيقة اللغة كرديف طبيعي للوجود، فاللغة هي الروح، لذا سافرت إلى موسكو جريا وراء اللغة، حيث اكتشفت شحة وركاكة التراجم من اللغات الأخرى للعربية، وفي ذلك الوقت ظهرت ضرورة التسلح باللغات الأخرى لقراءة ديانات وتراث العالم القديم. لذا التحقت بمعهد غوركي لاكتساب لغة أخرى أستطيع بها قراءة التراث الإنساني. ولم تخذلني اللغة الروسية بل كانت بمثابة الفردوس حيث كل شيء مترجم للروسية. وبالتالي لم يكن هذا جريا وراء سراب وإنما وراء حقيقة تنام في اللغة. الروس في معهد غوركي أهدوني مفاتيح الأدب فقط، وكان عليّ فتح الخزائن، ورهاني كان على تعلم اللغة وليس على تعلم الأدب”.

وفي سؤال عن سبب اختفاء أو تراجع الأعمال الروسية الأدبية العظيمة كما كانت عليه في السابق، أجاب الكوني:

“ما يصدق على روسيا في هذا المجال يصدق على الغرب كله وعلى العرب أيضا، فالمبدع يصطاد في الماء العكر كما يقال. الأدب الروسي وخصوصاً أدب دوستويفسكي سيطر على أدب أوروبا لأزمنة طويلة. وبقي الأدب الروسي منتجاً حتى في حقبة الاتحاد السوفيتي ولفترة طويلة. بالنسبة لي لم أتأثر بأديب روسي محدد ولكنني تأثرت بالجميع، حيث لا يجب أن يكون التأثر حرفياً بل هو تأثير الاستيعاب ثم الهضم والتحليل. فما يهمنا ليس التقليد والمحاكاة بل استيعاب الدرس، ومن هنا دوستويفسكي هو أب روحي لي، لكن لم أستفد منه لأن واقعه الذي يكتب عنه مختلف تماماً، وأشترك معه بخاصية تمجيد الروح أو سلطة الروح، فهو يكتب من بعد مفقود غيبي مثله مثل شكسبير وهوميروس وكل الملهمين العظام.