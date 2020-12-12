الإثارة حاضرة بين بيراميدز والاتحاد.. رمضان صبحي يحصل على ركلة جزاء والسعيد يهدرها

حصل نادي بيراميدز على ركلة جزاء في مواجهة الإتحاد السكندري، في المباراة التي تقام على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

حماسة بيراميدز زادت في بداية شوط المباراة الثاني، ووصل لمرمى الإتحاد السكندري أكثر من مرة ولكن دون تسجيل أهداف . وفي الدقيقة 51 من عمر المباراة انطلق رمضان صبحي من خلف مدافعي الاتحاد السكندري وتم عرقلته من الخلف داخل منطقة الجزاء وحصل على ركلة جزاء. وسدد عبد الله السعيد الكرة ولكن تصدى لها محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد السكندري.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي : حراسة المرمي : محمد صبحي محمود احمد رزق ، السيد سالم ، احمد نبيل ، مروان عطية ، عمار حمدي ، ممدوح خالد ، كريم يحيي ، خالد قمر ، رزاق سيسيه ، دايمون وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد توفيق - عبد الله بكري - أحمد سامي - محمد حمدي خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي خط الهجوم: محمود وادي

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