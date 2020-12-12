وصول حافلة الزمالك إلي استاد الكلية الحربية لمواجهة المقاولون العرب

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في السابعة والنصف مساء اليوم في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام لاعبو الفريق الأبيض بتفقد أرضية الملعب خاصة وأن الزمالك لم يخض مباريات كثيرة على ملعب الكلية الحربية.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو عن التشكيل بعد قليل على أن يجري بعدها اللاعبون عمليات الإحماء استعدادا لخوض المباراة.

وكانت حافلة فريق المقاولون العرب قد وصلت لملعب الكلية الحربية استعدادا لخوض المباراة المقبلة.