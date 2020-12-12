سموحة 2001" يفوز على إنبى بهدف نظيف

وحرص الكابتن أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول والكابتن أحمد ناجى مدرب الحراس على حضور المباراة لمتابعة العناصر المتميزة فى الفريق.
خاض الفرق المباراة بتشكيل مكون من:
محمد أيمن، أحمد محمد، إبراهيم سامى ، يوسف جوده، يوسف صديق، إبراهيم داود، محمد طلعت، عمرو رشاد، محمد على، محمد سعيد، الصافى عماد.
يقود فريق سموحه:
الكابتن محمد فاروق مديرا فنيا ، الكابتن علاء عثمان مدرب عام، الكابتن إسلام السيد مدربا للحراس ، الكابتن محمد احمد (نونوش) إداريا للفريق ، د/ محمد عادل اخصائى اصابات وتاهيل، د/أحمد سمير مخططا احمال.
رئيس قطاع الناشئين الكابتن محمود صبحى، المدير الإدارى الكابتن عبد البديع حماده.
يترأس قطاع الكرة بنادى سموحه الكابتن صلاح الناهى، نائب رئيس القطاع الكابتن جمال زكى، المشرف على حراس المرمى الكابتن محمد عبد العال.
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