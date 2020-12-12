شتوتجارت يكتسح بوروسيا دورتموند بخماسية في الدوري الألماني.. فيديو

اكتسح فريق شتوتجارت نظيره بوروسيا دورتموند بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ، في إطار الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الألماني الممتاز.

وجاءت أهداف الشوط الأول عن طريق سيلاس في الدقيقة 27 من ضربة جزاء لصالح فريق شتوتجارت ، بينما جاء هدف فريق بوروسيا دورتموند عن طريق جيوفاني ريينا في الدقيقة 39 . وفي الشوط الثاني ، جاءت أربعة أهداف متتالية لفريق شتوتجارت وذلك في الدقائق الآتية 53 ، 60 ، 63 ، 90 وذلك عن طريق سيلاس ، وفورستر وكوليبالي وأخيرًا جونزالس. وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي: حراسة المرمى: بوركي خط الدفاع: هوميلز - تشان - أكانجي. خط الوسط : جيريرو - بيلينجهام - موري - فيتسل. خط الهجوم: ريما - ماركو رويس - سانشو. يذكر أن مباريات الدوري الألماني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

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