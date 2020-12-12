أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك مساء اليوم في الجولة الأولى لمسابقة الدوري. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو السعود خط الدفاع : حسن الشامي – فاروقا نور الدين – خالد الحسيني – أمير عابد خط الوسط : إبراهيم صلاح – محمد مجلي – أحمد الشيمي – أحمد داواد – كريم مصطفى خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل ذئاب الجبل .. سيف الدين الجزيري يقود هجوم المقاولون العرب أمام الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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