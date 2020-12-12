رئيس نادي البنك الأهلي بعد التعادل مع وادي دجلة: واجهنا سوء حظ ومازلنا فى بداية المشوار

قدم اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي بعد التعادل بأولي جولات الفريق بالدورى الممتاز أمام فريق وادي دجلة بهدف لكل فريق الشكر لهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ويحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي علي حضورهما لملعب المباراة لمساندة الفريق في بداية مشواره بمسابقه الدوري العام المصري.

وأكد "نصار" أنه سعيد بالروح القتالية العالية التي ظهرت علي اللاعبين طوال اللقاء واصرارهم علي الفوز من البداية وعندما تأخرو ا بهدف زادت العزيمة من أجل التعويض ورفضوا الخروج من المباراة دون نقاط.

وأضاف: صادفنا سوء توفيق خلال المباراة من خلال العديد من الفرص الضائعة حتي احرزنا هدف التعادل في وقت قاتل من المباراة .

وأكد "نصار " لدينا جهاز فني علي اعلي مستوي ونثق فيه بقيادة محمد يوسف ونعلم أن مع مرور الوقت سيكون هناك انسجام أكثر من البدايات .

واختتم نصار حديثه بالقول افتقدنا اليوم عناصر هامة للغاية للإصابة ولكن لاعبونا دائمًا وأبدا على قدر المسؤولية .

ومن جانبه أكد محمد يوسف المدير الفنى للفريق أن رغم سوء التوفيق في الفرص الكتيره اللي ضاعت امام مرمي دجلة إلا أن التوفيق ابتسم في اللحظات الأخيرة بهدف عاصم صلاح.

وأضاف انه سعيد لتنفيذ اللاعبين استراجية اللعب طوال المباراة ،ومازال الفريق في مرحلة الانسجام وسيكون للفريق شكل اخر مع مرور الوقت .

وقدم المدير الفنى الشكر للاعبين علي إصرارهم خلال المباراة وعدم الخروج بهزيمة .

وأعلن نادي البنك الأهلي قائمة الفريق الأول استعدادا لخوض أولي المنافسات أمام وادي دجلة والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق وجاءت كالآتي :

حراسة المرمي : احمد صبحي - احمد السعدني - محمود الزونفلي

الدفاع : امير مدحت - محمد كوفي - احمد محمد ضبش - احمد ياسين - بهاء مجدي - اسامه ابراهيم - عاصم صلاح - محمد مجدي - محمد عبدالرحمن لعبه - محمد ابو المجد

الوسط : - حسام الصانع - محمد حامد - محمد مصطفي ميدو - محمود السيد - احمد ياسر - موسي دياواره - محمد فخري - شادي رضوان - معروف يوسف - محمد عبدالله المسني - علي صابر - فادي فريد

الهجوم : احمد شرويده - احمد علي - اسماعيل الليثي - محمد هاني - محمد جمال بسيوني - محمود قاعود - ايستريلا